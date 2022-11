Ecuador en los Mundiales: cuántas ediciones jugó, mejor participación y cuándo quedó afuera

La Tri afronta con ilusión el Mundial de 2022 y comparte el Grupo A con Qatar, Países Bajos y Senegal.

No son pocos quienes creen que las Eliminatorias Sudamericanas para ir a un Mundial de fútbol son las más difíciles de todas. Bien sabe eso la Selección de Ecuador, que no ha podido conseguir un boleto a la Copa del Mundo en la gran mayoría de las veces. Sin embargo, ese no es el caso para 2022: el combinado que dirige el argentino Gustavo Alfaro es una de las 32 selecciones que disputará la cita de Qatar.

Ecuador en los Mundiales: cuántas ediciones jugó, mejor participación y cuándo quedó afuera





La Selección de Ecuador se clasificó en marzo de 2022 para la cita ecuménica de Qatar, después de cerrar las Eliminatorias Sudamericanas en la cuarta posición de la tabla gracias a sus 26 puntos en 18 partidos jugados. "La Tri", de hecho, será rival del combinado local en el Mundial, pues forma parte del Grupo A de la Copa junto a

Qatar, Países Bajos y Senegal

. ¿Podrán acceder a octavos de final? Es ese seguramente el objetivo que se han puesto Alfaro y compañía.



El Mundial de Qatar 2022

será el cuarto que dispute Ecuador

a lo largo de su historia. Ninguno de los tres anteriores fue en el Siglo XX, con los sudamericanos clasificando a su primera Copa del Mundo para la edición de

2002

, esa que se celebró en

Corea y Japón.



A continuación, un repaso por las tres Copas del Mundo que ya jugaron los ecuatorianos:



1 | Corea/Japón 2002

En el primer torneo mundial disputado en Asia, Ecuador quedó eliminada en la fase de grupos después de sumar solamente tres puntos: perdió ante Italia y ante México y le pudo ganar a Croacia cuando ya estaba fuera de combate. Pese a no pasar a octavos de final, el hecho de disputar un Mundial por primera vez fue un premio para su afición.

Resultados en Corea/Japón 2002

Italia 2-0 Ecuador

México 2-1 Ecuador

Ecuador 1-0 Croacia

2 | Alemania 2006

Para esta edición, el equipo ecuatoriano contó con una mezcla de jugadores nuevos y los históricos que fueron al primer Mundial. Con una plantilla ilusionante, fuerte, joven y con experiencia, fueron una de las sorpresas del Mundial de Alemania 2006, donde alcanzaron los otavos de final. Esa es hasta ahora la mejor participación de Ecuador en la historia de las Copas del Mundo. Compartieron grupo con Polonia, Costa Rica y el anfitrión, Alemania. En fase de grupos ganaron a los primeros dos y cayeron ante los locales. En octavos de final no pudieron con Inglaterra, que se impuso 1-0 con gol de David Beckham.

Resultados en Alemania 2006:

Polonia 0-2 Ecuador

Ecuador 3-0 Costa Rica

Ecuador 0-3 Alemania

Inglaterra 1-0 Ecuador (octavos)

3 | Brasil 2014

Ecuador volvería a clasificar a un Mundial 8 años después, pero esta vez no pudo alcanzar otra vez los octavos de final. Lograron una victoria, un empate y una derrota ante Honduras, Francia y Suiza, respectivamente.

Resultados en Brasil 2014: