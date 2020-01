Duván Zapata será titular con Atalanta ante Inter

Tal y como lo anticipó Gian Piero Gasperini, el 'Toro' Zapata está totalmente recuperado y listo para reaparecer oficialmente desde el vamos con el .

El reto no será nada fácil pues Duván y su equipo visitarán al fuerte en el Meazza, equipo que hace una gran temporada en el campeonato local peleando mano a mano el liderato con la .

"Son tres partidos en nueve días. No podemos darnos el lujo de no tenerlo, pues es y ha sido un hombre clave para nosotros", había asegurado Gasperini el pasado viernes en conferencia de prensa, dejando la sensación que el colombiano sería titular, lo cual quedó confirmado en la previa del compromiso.

Por su parte Luis Fernando Muriel será alternativa en el banco de suplentes, luego de reemplazar a su compatriota durante el tiempo que estuvo al margen por la lesión.

🔥 Scendiamo in campo così!

👇 Here’s your Starting XI for #InterAtalanta!#SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/soWimnsDOy