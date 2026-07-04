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Canada v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Duro revés para Marruecos ante Canadá

Canadá vs Marruecos
Canadá
Marruecos
World Cup
I. Saibari
Canadá
Marruecos
EE. UU.

Un comienzo difícil para los Leones del Atlas

La selección marroquí sufrió un duro golpe a los 20 minutos de su partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Canadá, cuando su máximo goleador, Ismail Sibarri, tuvo que abandonar el campo lesionado en el minuto 22. El encuentro comenzó complicado para los «Leones del Atlas» ante el dominio de Canadá, dirigida por Jesse Marsh.

Según L'Équipe, Canadá impuso su ritmo desde el inicio con presión alta y transiciones rápidas que desorientaron a la defensa marroquí y obligaron a los centrocampistas a replegarse.

La salida de Sebari, autor de tres goles en el torneo, complicó aún más el panorama para los africanos.

El seleccionador Mohamed Wahbi respondió con la entrada de Sufyan Rahimi por Sibari para recuperar el equilibrio ofensivo.

Rahimi ya había marcado en la fase de grupos ante Haití y se presenta como una de las bazas ofensivas más fiables de Marruecos.

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