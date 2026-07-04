Duro revés para Marruecos ante Canadá

La selección marroquí sufrió un duro golpe a los 20 minutos de su partido de octavos de final del Mundial 2026 contra Canadá, cuando su máximo goleador, Ismail Sibarri, tuvo que abandonar el campo lesionado en el minuto 22. El encuentro comenzó complicado para los «Leones del Atlas» ante el dominio de Canadá, dirigida por Jesse Marsh.

Según L'Équipe, Canadá impuso su ritmo desde el inicio con presión alta y transiciones rápidas que desorientaron a la defensa marroquí y obligaron a los centrocampistas a replegarse.

La salida de Sebari, autor de tres goles en el torneo, complicó aún más el panorama para los africanos.

El seleccionador Mohamed Wahbi respondió con la entrada de Sufyan Rahimi por Sibari para recuperar el equilibrio ofensivo.

Rahimi ya había marcado en la fase de grupos ante Haití y se presenta como una de las bazas ofensivas más fiables de Marruecos.