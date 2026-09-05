Duro golpe para el Real Madrid antes del duelo ante el Inter de Milán

El Real Madrid recibió un nuevo golpe antes de su esperado duelo ante el Inter de Milán, el próximo martes, en el inicio de su andadura en la Liga de Campeones de Europa, después de que Marc Cucurella sufriera calambres musculares que le obligaron a abandonar el terreno de juego en el partido ante el Real Betis en los últimos minutos, que presenció la primera derrota del equipo esta temporada.

Según el diario español "Mundo Deportivo", la lesión no parece grave por el momento, pero las opciones de Cucurella de llegar al enfrentamiento ante el Inter de Milán parecen limitadas, especialmente porque el Real Madrid no volverá a los entrenamientos antes del próximo domingo, lo que sitúa al lateral español en la lista de posibles ausentes del encuentro.

Cucurella había comenzado el partido como titular, tras presentarse como una opción por delante de Álvaro Carreras en los cálculos de la alineación, antes de verse obligado a abandonar el campo por los dolores musculares derivados del calambre.

La lesión de Cucurella llega en un momento difícil para el Real Madrid, que ya arrastra una creciente lista de ausencias, que incluye a Tchouaméni, Militão, Rodrygo, Mendy y Endrick por lesión, además de Güler, Bernardo Silva y Camavinga por sanción.

El cuerpo técnico del Real Madrid espera la situación definitiva de Cucurella durante los próximos días, ante la importancia del duelo frente al Inter de Milán, que ha adquirido mayor relevancia tras la derrota del equipo ante el Real Betis, convirtiendo el inicio de la Liga de Campeones en un examen temprano de la capacidad del equipo para superar sus crisis.