El ministro de Justicia y Seguridad, David van Weel, anunció la semana pasada que los partidos de fútbol se suspenderán definitivamente de inmediato cuando los aficionados lancen o disparen fuegos artificiales al campo o hacia otras gradas. Valentijn Driessen escribe en su columna enDe Telegraafque con ello se está propiciando un abuso de poder.

«El ejemplo del castigo colectivo ha sido adoptado por el ministro Van Weel, los alcaldes con clubes profesionales en su municipio, la Fiscalía, la policía y la KNVB», escribe Driessen. «La indignación por este castigo colectivo extremo es compartida por aficionados de todo el espectro. Y con razón. Esta medida, aparentemente contundente, va mucho más allá de todos los límites», opina el periodista crítico.

Driessen entiende poco que se mande a casa a 50.000 aficionados al fútbol en el Johan Cruijff ArenA o De Kuip. «El castigo colectivo no guarda entonces ninguna proporción con el hecho cometido. Es incomprensible que los impulsores hayan salido con una medida tan desproporcionada».

«Como la KNVB y los clubes han sido puestos contra la pared, esto es sencillamente un abuso de poder por parte de las autoridades. Porque esta señal idiota no tiene nada que ver con el derecho y la justicia».

«Los clubes profesionales deben unir fuerzas y defender a sus aficionados decentes e impugnar el protocolo endurecido de la KNVB. Este grado de injusticia es indefendible. ¿Por qué se ignora y apenas se aplica un castigo proporcional tan evidente por parte del triángulo local: alcalde, fiscal jefe y jefe de policía?», se pregunta el columnista de Westland.

Driessen no entiende por qué la KNVB no se limita a desalojar el sector en cuestión. «El argumento de que cualquier aficionado podría aprovecharse de ello no se sostiene. Porque eso también se aplica al protocolo endurecido de suspensión inmediata, con independencia de quién sea responsable de lanzar o disparar fuegos artificiales».

El columnista, de 63 años, considera llamativo que las partes responsables pasen por alto en su plan de medidas sancionadoras la posibilidad de desalojar un sector. También plantea una deducción de puntos para el club cuyos aficionados sean responsables de la suspensión de partidos de la Eredivisie.