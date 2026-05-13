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Dumfries supera a Taylor y Noslin y lidera al Inter a su décima Coppa Italia

Lazio vs Inter Milán
Lazio
Inter Milán
Copa Italia

El miércoles por la noche el Inter, dirigido por Christian Chivu, venció 0-2 a la Lazio en la final de la Coppa Italia y conquistó su décimo título copero.

Denzel Dumfries fue titular en el Inter, mientras que Stefan de Vrij se quedó en el banquillo. Lazio alineó a los holandeses Kenneth Taylor y Tijjani Noslin.

El Inter se adelantó pronto: un centro de Dimarco lo desvió en propia puerta Marusic (0-1).

Diez minutos después, el Inter amplió la ventaja: Denzel Dumfries robó el balón en campo rival y asistió a Lautaro Martínez, quien definió ante la portería.

Al final del primer tiempo, el Lazio creó una ocasión clara: Isak Jensen remató desde el área, pero el balón se marchó ligeramente desviado.

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En la segunda parte el Lazio buscó el empate sin éxito, mientras Luis Henrique rozó el tercero tras un centro de Dimarco.

A los 75 minutos, Boulaye Dia quedó solo ante el portero, pero su disparo terminó en sus manos.

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