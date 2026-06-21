Dumfries: «¿Saludar a la afición del Inter? No es el momento»

Tras vencer a Suecia, el defensa del Inter y de Holanda, Denzel Dumfries, declaró a DAZN: «Me divertí, hicimos un gran partido. Estoy muy orgulloso del equipo. Estoy contento».





¿Podéis ganar el Mundial?

«Sí, tenemos un equipo fuerte, pero debemos demostrarlo en cada partido. Creemos en nuestra fuerza, aunque hay otras selecciones igual de poderosas. Nos centraremos en cada encuentro».





¿Echas de menos a Italia en este Mundial?

«Sí, claro. Muchos amigos están en casa ahora, es duro. Quiero mucho a Italia».





¿Ya te has despedido de los aficionados del Inter?

«¿Yo? No, no, no. No es el momento».





¿Te ha escrito alguno de tus compañeros?

«Claro, pero no para felicitarme, solo charlamos. Ayer hablé con Calha. Es una pena que Turquía no le ganara a Paraguay. Siempre estamos en contacto».