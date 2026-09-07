Christophe Dugarry, exestrella de la selección de Francia, criticó las recientes declaraciones del capitán de los galos, Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, sobre el Balón de Oro de 2026.

Mbappé dijo, horas antes de que se anunciara la lista de candidatos al premio, según recogió el diario Marca: "Tengo la sensación de que soy capaz de ganarlo este año, por eso no me he alejado de ese objetivo", asegurando que el Balón de Oro sigue siendo uno de sus principales objetivos a corto plazo.

El delantero del Real Madrid se apoyó, en la defensa de su candidatura, en el carácter individual del premio, en respuesta a quienes lo critican por no haber conseguido títulos colectivos durante la temporada pasada.

Dijo: "Es un premio individual, y se tiene en cuenta lo que el jugador ha ofrecido a nivel individual".

Por su parte, Dugarry respondió a Mbappé en declaraciones a la cadena "RMC Sport": "Me parece que reclamar un premio individual como este es una actitud infantil y lamentable".

Y añadió: "No hay nada especial en reclamarlo, sobre todo como capitán de la selección nacional. El fútbol se ha vuelto más individual, y eso a menudo me repugna".

Y continuó: "En lugar de hablar de uno mismo y de los premios individuales, hay que hablar del equipo, de compartir el éxito, y de los títulos que no habéis conquistado pero que deseabais ganar juntos".

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