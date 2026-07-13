Driessen insta a la KNVB a que llame a este entrenador cuanto antes

Valentijn Driessen califica de «insuficiente» a la KNVB en De Telegraaf tras el fracaso de la selección holandesa en el Mundial. Además, el responsable de fútbol aboga por Arne Slot como nuevo seleccionador de la Oranje.

«Ser campeones del mundo o llegar a semifinales era poco realista con Francia en cuartos. Ni siquiera acercarse a eso fue un fracaso inaceptable», afirma en su artículo del lunes.

Critica con dureza a la directora general de la KNVB, Marianne van Leeuwen, y al director de fútbol de élite, Nigel de Jong. «Ahora, junto con Clarence Seedorf, como comisario de la KNVB, van a nombrar un nuevo seleccionador. Si bien evaluaron de forma errónea las fuerzas en el Mundial, el listón para reemplazar a Koeman debe estar muy alto».

Driessen insta a De Jong a contactar cuanto antes con Slot: «Es el mejor candidato y, además, tiene pasaporte neerlandés. Solo los millonarios acuerdos económicos entre Slot y el Liverpool tras su despido en mayo podrían ser un obstáculo».

Es el candidato ideal, sobre todo porque Peter Bosz y Erik ten Hag no quieren ir a la KNVB. «Slot guarda silencio, algo revelador en un gran comunicador. Ha hablado con casi todos los medios, pero no cierra la puerta a la selección».

Para Driessen, el exentrenador del Liverpool reúne las cualidades necesarias para sacar rendimiento inmediato del plantel y, a la vez, impulsar un proyecto a largo plazo, aspectos clave en la selección naranja.