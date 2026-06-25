Holanda podría enfrentarse a Marruecos en octavos de final del Mundial. Valentijn Driessen lo ve con buenos ojos: «Sería un gran partido».

«Ojalá sea Países Bajos contra Marruecos; será un partido fantástico», afirma Driessen este jueves en el pódcast Kick-Off de De Telegraaf. «Habrá mucha emoción y jugadores que conocemos de nuestra liga, de Bélgica y de competiciones internacionales; todos son muy buenos».

«Holanda y Marruecos ya se midieron en el Mundial de 1994», recuerda Driessen, «con victoria 2-1 para los neerlandeses». «La demografía ha cambiado mucho en 32 años: ahora hay una gran comunidad marroquí con muchos jugadores que han llegado a la Eredivisie».

«Será interesante medirse a un rival así en un torneo tan importante, más allá de los problemas que ya anticipan los alcaldes de las grandes ciudades. Quizá piensen con temor: ¿adónde nos llevará todo esto?», señala el observador de la selección holandesa, que no descarta disturbios antes, durante o después del encuentro.

«Desde el punto de vista deportivo, tengo muchas ganas de ver ese duelo», insiste Driessen, que vio a Marruecos terminar segundo del grupo C tras ganar 4-2 a Haití, mientras Brasil lideró su zona tras vencer 0-3 a Escocia.

Si ambos equipos se cruzan en octavos, el encuentro se jugará de lunes a martes a las 03:00 (hora neerlandesa) en el estadio de Monterrey, México.