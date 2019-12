Bakambu, el "nueve" deseado por el Atlético si fallan las gestiones por Cavani

Bakambu conoce el campeonato, puede dar rendimiento instantáneo y estaría dispuesto a llegar, libre o cedido hasta el 30 de junio

Simeone sigue empujando por Edinson Cavani. Es el delantero centro que más le gusta, porque considera que le proporcionará gol y rendimiento inmediato. Sin embargo, las negociaciones por Cavani no son nada sencillas. Aunque el uruguayo acaba contrato el 30 de junio y quiere salir del , el cuadro parisino no desea que el charrúa salga del club en esta ventana. Y si debe hacerlo, pedirá una cuantía en forma de traspaso, un dinero que ahora mismo no tiene el . Otro factor en contra de la llegada de Cavani es su ficha anual, unos 12 millones anuales. Es decir, que si el Atlético de Madrid aspira a su cesión, tendría que pagarle mínimo 6 netos por medio curso. Y por último, existe otro factor que dificulta la operación, ya que Cavani, que quiere llegar al Atleti, tendría que rebajarse el sueldo si llega en forma de traspaso, algo que el club colchonero tendría que recompensar con más años de contrato, ofreciendo como mínimo tres a alguien que ya ha cumplido los 32 años. Es decir, que Simeone es al único motivo por el que el Atleti sigue en la pelea por el uruguayo, mientras que el club considera que su llegada implicaría demasiado riesgo económico.

Con Cavani complicado - a pesar de que Sky Sports hablaba de un acuerdo total y cerrado con los rojiblancos-, el club colchonero peina el mercado en busca de un 9 más factible. Según ha podido saber Goal, la dirección deportiva rojiblanca busca un delantero centro con tres requisitos fundamentales. A saber: que conozca la Liga española, que haya hecho goles de manera acreditada en el campeonato y que pueda llegar bien en calidad de jugador libre o a través de una cesión hasta final de temporada. Y uno de los jugadores que baraja el Atlético de Madrid para este mercado es Cedric Bakambu, que abandonó en su día el , que siempre ha estado en el radar de y el propio Atlético en otras ventanas de mercado, que busca nuevo equipo y está siendo ofrecido por sus agentes.

Bakambu quiere cambiar de aires cuanto antes y está bien visto en el Atleti. Entre otras cosas, su futuro en se ha teñido de netro, porque la Superliga china ha decidido frenar el gasto y ha aprobado una nueva normativa por la que los jugadores extranjeros no podrán cobrar más de tres millones de euros netos después de impuestos. Bakambu percibía una ficha anual de 10 millones de euros por temporada, cifra que ahora se verá sensiblemente recortada, lo que provoca que el jugador desee salir cuanto antes. Tal y como informó GolsMedia hace días, Bakambu ha sido ofrecido al Valencia CF en este mercado, para buscar un hipotético regreso a la Liga. Sus agentes le buscan acomodo y por lo que ha podido saber Goal, el Atlético sabe que Bakambu cumple todos los requisitos que desea el club colchonero. Conoce el campeonato, hace goles, puede dar rendimiento instantáneo y estaría dispuesto a poder llegar, libre o cedido hasta el 30 de junio. Y estaría dispuesto a rebejar sus emolumentos para vestir de rojiblanco. Simeone sigue queriendo a Cavani, pero si no puede llegar, el club le ofrecerá a Bakambu.