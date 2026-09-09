El problema de las ocasiones desperdiciadas frente a la portería representa una preocupación inquietante para la afición del Real Madrid en el último periodo, pero parece que el entrenador José Mourinho lo ve de una manera diferente.

El Real Madrid logró una victoria poco convincente sobre el Inter de Milán por 2-1 la noche de ayer martes en el arranque de su andadura en la Liga de Campeones de Europa, días después de encajar su primera derrota en LaLiga a manos del Real Betis por 0-1.

El Real Madrid llega a las zonas de peligro de forma constante y genera numerosas ocasiones, pero sufre para convertirlas en goles, algo que se ha reflejado en las reacciones de la afición del Santiago Bernabéu, que ha empezado a exigir más contundencia frente a la portería.

15 ocasiones claras y solo dos goles

Según un informe publicado por el diario español «Marca», el Real Madrid generó 15 ocasiones claras de gol durante sus dos últimos partidos ante el Real Betis y el Inter de Milán, pero solo anotó dos goles, unas cifras que podrían generar preocupación fuera de los muros del club.

Jude Bellingham fue uno de los jugadores del Real Madrid que más ocasiones desperdició, pues falló dos ocasiones sencillas ante la portería del conjunto italiano, que habrían bastado para aumentar el botín goleador del equipo.

Pero la visión de Mourinho y sus jugadores es diferente, ya que consideran que la capacidad del equipo para llegar de forma reiterada a la portería rival es el indicador más importante, mientras que el problema actual radica en el último toque y no en la manera en que el equipo funciona en ataque.

Ningún cambio en el camino

Según la visión dentro del Real Madrid, el equipo logra encontrar los espacios, especialmente durante los ataques rápidos, y consigue además llegar a las zonas del rival y colocar a sus jugadores en situaciones ofensivas peligrosas de forma regular.

Por ello, no existe ninguna intención de introducir cambios sustanciales en el estilo de juego a causa de los dos últimos partidos, ya que Mourinho se aferra a la necesidad de mantener el enfoque actual, trabajando a la vez en mejorar la toma de decisiones, la precisión y la efectividad en el último tercio del campo, según Marca.

El técnico portugués considera que la faceta goleadora atraviesa a veces periodos dispares, pues el equipo puede convertir la mayoría de sus ocasiones en goles en algunos partidos, mientras que en otros necesita numerosos intentos para sacudir las redes.

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Plena confianza dentro del equipo

15 ocasiones claras en dos partidos se considera un indicador positivo para el cuerpo técnico, sobre todo porque el equipo todavía está trabajando en asimilar algunos detalles y mecanismos propios del estilo de Mourinho.

El entrenador cree que la compenetración entre los elementos de la línea ofensiva aún es susceptible de evolucionar, pero el equipo ya posee las bases que le permiten generar peligro de forma constante.

Por ello, Mourinho no quiere que sus jugadores pierdan la confianza por un periodo temporal de escasa efectividad frente a la portería. El mensaje dentro del vestuario del Real Madrid es claro: el camino no va a cambiar.

El equipo necesita una mayor dosis de contundencia frente a la portería, pero no ve motivo para renunciar al estilo que le permite llegar al área rival una y otra vez, pese al creciente ruido y al estado de impaciencia en las gradas del Bernabéu.

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