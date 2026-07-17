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England v France: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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Dos árbitros marroquíes participarán en el partido entre Francia e Inglaterra

Francia vs Inglaterra
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La FIFA ha designado al árbitro venezolano Jesús Valenzuela para el partido por el tercer puesto del Mundial entre Francia e Inglaterra.

Le asistirán sus compatriotas Jorge Orellano y Tulio Moreno, mientras que el marroquí Jalal Jaid será cuarto árbitro y su compatriota Zakaria Brinsi, asistente suplente.

Según Ouest-France, su designación evoca buenos recuerdos a Francia, pues ya dirigió un partido de los «Les Bleus» en el Mundial 2022. 

En este Mundial ya dirigió el Costa de Marfil-Noruega de dieciseisavos.

Francia se medirá a Inglaterra, que perdió 1-2 contra Argentina en semifinales, con el objetivo de cerrar su participación con la medalla de bronce.

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