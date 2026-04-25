Donyell Malen es imparable y otra vez héroe del AS Roma

Donyell Malen volvió a ser decisivo para el AS Roma el sábado en Bolonia. Marcó el 0-1 y, antes del descanso, dio una asistencia para el 0-2 de Neil El Aynaoui. En la segunda parte no hubo goles. Esta victoria mantiene al Roma en la lucha por el quinto puesto, que da acceso a la Europa League.

La Roma comenzó con fuerza en el Stadio Renato Dall'Ara y se adelantó a los siete minutos: Wesley França, recién recuperado de una lesión, robó el balón en el centro del campo y cedió a El Aynaoui. El marroquí cedió a Malen, que aguardó tranquilo y colocó el balón con el interior del pie por encima de Federico Ravaglia en la esquina más lejana: 0-1.

Malen fue un dolor de cabeza para la defensa del Bolonia, que no lograba controlar su movilidad. Poco después pudo marcar el 0-2 tras quedar nuevamente frente a Ravaglia, pero su elegante globo rozó el poste.

En el descuento, Wesley se marchó por la izquierda y centró para que Malen, tras un control orientado, asistiera a El Aynaoui: 0-2. El brasileño le devolvió el balón con el exterior a Malen, que lo controló justo antes de que se perdiera. El neerlandés levantó la vista y centró con el exterior; El Aynaoui solo tuvo que empujarla: 0-2.

Tras el descanso, la Roma se replegó y buscó el contragolpe. El Bolonia, con los ingresos de Odgaard y Rensch, no creó peligro, aunque a la hora de juego Orsolini golpeó el larguero tras un rebote.

A 15 minutos del final, el técnico de la Roma, Gian Piero Gasperini, reemplazó a Malen por Paulo Dybala, quien regresó tras lesionarse la rodilla en enero. Con el argentino en cancha, la Roma mantuvo la ventaja y sumó una victoria clave.

La Roma suma 61 puntos en 34 jornadas y aún aspira a la Champions, aunque la Juventus, con 63 en 33, está mejor situada. El Bologna, octavo, se aleja del séptimo, el Atalanta, y se queda sin opciones europeas.