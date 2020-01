D'Onofrio: "River sufrió los cuatro años de Macri: hubo un poder desmedido para Boca"

El presidente riverplatense aseguró que desde 2015 "la cancha estuvo inclinada" para el lado xeneize y "un fuerte poder entregado a Angelici".

A horas de que River inicie una nueva pretemporada de verano de cara a un exigente primer semestre del 2020, su presidente, Rodolfo D'Onofrio, se refirió sin fitlros a cómo padeció su club el paso de Mauricio Macri por la presidencia de la República . "No quiero hablar mucho del pasado, pero River sufrió estos cuatro años de Macri", aseguró.

"¿Por qué los sufrió? Porque hubo un poder desmedido desde el lado de Boca. El ejemplo es por qué River no está en la AFA: no es que no quiso, a River lo sacaron; o el hecho de que los partidos de Eliminatorias no se jugaran más en la cancha de River y sí en la de Boca. No nos escucharon protestar por eso. Aunque, sin duda, el poder estaba muy de un solo lado. Y cuando decíamos que debíamos tener la guardia alta, había que tenerla. Y la tuvimos", explicó el dirigente riverplatense, en declaraciones a Olé.

En la misma línea, remarcó que "estaba clarito que en lo institucional la cancha estaba inclinada", pero que sin embargo "en ningún momento nos sentimos perjudicados por la AFA, por los árbitros ni por nada". "Lo que sentimos es que había un fuerte poder entregado a Angelici, que era el presidente de Boca. Él tenía un poder emanado por el presidente de la República, dicho por el propio Angelici, a partir de las reuniones a las que iba en exclusiva a la Casa d​e Gobierno", señaló D'Onofrio.

Y por último, agregó: "Ahora, en ningún momento fue un poder que influenciara en lo deportivo. Y está demostrado en que les ganamos todo. No influyó adentro del campo de juego pero en lo institucional, sí".