Donnarumma rompe su silencio tras la decepción de quedarse fuera del Mundial

Gianluigi Donnarumma, portero de la selección italiana, rompió su silencio horas después de que se confirmara la ausencia de los «azzurri» en el Mundial de 2026.

La selección italiana volvió a fracasar en su intento de romper la maldición de la clasificación para el Mundial, tras caer en la tanda de penaltis (4-1) en el estadio de Bosnia y Herzegovina, tras empatar (1-1) en el partido disputado el martes por la noche, en la final de la repesca para el Mundial de 2026.

Con ello, la selección italiana no logra clasificarse para las tres últimas ediciones del Mundial, tras las de 2018 y 2022, por lo que la Azzurri deberá esperar otros cuatro años para volver al Mundial, mientras que la selección de Bosnia se clasificó por segunda vez en su historia.

Donnarumma no pudo hablar anoche debido a que la Federación Italiana prohibió a los jugadores hablar en la zona mixta y en las ruedas de prensa.

Sin embargo, el portero del Manchester City rompió su silencio en las redes sociales el miércoles por la noche.

El capitán de la selección italiana, que aún no ha participado en un Mundial, no pudo ocultar su tristeza y dijo: «Anoche, tras el partido, lloré... Lloré por la decepción de no haber podido llevar a Italia al lugar que se merece».

Y continuó: «Lloré por la profunda tristeza que siento, junto con todos los jugadores de la selección nacional, de la que me enorgullezco de ser capitán, y que sé que vosotros, aficionados de nuestra selección, también sentís ahora».

Donnarumma añadió: «Las palabras no sirven de nada ahora, es cierto. Pero hay un sentimiento muy fuerte que me domina y quiero compartirlo con vosotros. Tras esta gran decepción, debemos tener el valor de pasar página de nuevo. Y para lograrlo, necesitamos mucha fuerza, pasión y fe... La fe inquebrantable es el motor para seguir adelante, porque la vida sabe recompensar a quien lo da todo sin dudar».

Y concluyó: «Y aquí es donde debemos empezar de nuevo. Juntos. Una vez más. Para devolver a Italia al lugar que le corresponde. Ahora, solo queda asimilarlo y levantarnos de nuevo... Una vez más».

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