Dónde ver Pittsburgh Steelers vs Buffalo Bills de la NFL: transmisión en vivo, canales de TV y hora de inicio

La programación de Acción de Gracias de la NFL se prolonga hasta este domingo con un enfrentamiento de peso entre dos contendientes que se encuentran cómodamente en el escalón superior de las últimas clasificaciones de poder.

Fecha y hora de inicio Steelers vs Bills

Los Buffalo Bills y los Pittsburgh Steelers juegan el domingo 30 de noviembre en el Acrisure Stadium correspondiente a la semana 13 de la NFL. El inicio está programado para las 4:25 pm ET o 1:25 pm PT.

Fecha Domingo, 30 de noviembre de 2025 Hora de inicio 4:25 pm ET / 3:25 pm CT / 1:25 pm PT Estadio Acrisure Stadium Ubicación Pittsburgh, Pennsylvania

Cómo ver Steelers vs Bills en TV y en línea

Canal de TV nacional: CBS

Servicio de transmisión:Fubo, Paramount+

Los Pittsburgh Steelers (6-5) y Buffalo Bills (7-4) están muy metidos en la carrera de postemporada. Es probable que Buffalo no alcance a los New England Patriots por la corona de la AFC Este, pero un cupo de comodín está claramente en juego. Mientras tanto, Pittsburgh ve que se abre una ventana en la AFC Norte después de que los Ravens tropezaran el jueves, y los Steelers están ansiosos por aprovecharla.

También hay un impulso para la ofensiva de los Steelers ya que Aaron Rodgers completó una práctica completa el jueves después de perderse la Semana 12 por un problema de muñeca. Su hoja de estadísticas no ha infundido exactamente temor en las defensas esta temporada, pero su presencia por sí sola debería calmar las cosas y potencialmente desbloquear un techo más alto para el receptor D.K. Metcalf.

El mayor dolor de cabeza de Buffalo sigue siendo su forma fuera de Orchard Park. Los Bills tienen solo 2-3 en la carretera, y Josh Allen ha sido una bestia completamente diferente dependiendo del lugar. Ha lanzado 21 touchdowns en casa pero solo cinco en estadios contrarios.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver Steelers vs Bills.

En los EE.UU., Steelers vs Bills será transmitido en CBS, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestros servicios de transmisión favoritos, Fubo y Paramount+, ambos de los cuales actualmente ofrecen una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Ver la acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una mezcla de transmisiones de televisión tradicionales y opciones de streaming exclusivas. En cuanto a conveniencia y cobertura, Fubo destaca como una de las formas más amigables para ver casi cada jugada y touchdown.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los fanáticos sintonizar todas las redes clave que transmiten juegos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para fútbol americano de los domingos por la noche, Fox para los enfrentamientos del NFC los domingos, ABC, ESPN para fútbol americano de los lunes por la noche, y la NFL Network. Eso significa que estás cubierto para casi todos los partidos de temporada regular y playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes agregar NFL RedZone por un extra de $11/mes y estar atento a cada jugada de anotación de la liga los domingos.

Mientras que Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo para fútbol americano de los jueves por la noche en 2025, los fanáticos en los mercados de equipos locales aún pueden transmitir esos enfrentamientos de horario estelar a través de Fubo, convirtiéndolo en una opción flexible todo en uno. Y no es solo fútbol americano: Fubo está repleto de contenido deportivo. Desde juegos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada fanático durante todo el año.

Ver highlights de Steelers vs Bills

Los momentos destacados, actualizaciones en vivo y puntuaciones del enfrentamiento de la Semana 13 entre los Steelers y los Bills estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga y en las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a acción continua de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, originales, momentos destacados y más. Sigue el evento.

NFL+ es el lugar ideal para los aficionados que quieren revivir juegos completos sin anuncios o ver enfrentamientos locales en vivo y en horario estelar. Lo que antes era gratuito en la antigua aplicación de la NFL ahora viene con algunos beneficios adicionales, incluyendo acceso a la NFL Network y, en el nivel Premium, la siempre adictiva NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan básico te ofrece juegos en vivo en el mercado y en horario estelar en tu teléfono o tableta, además de contenido de NFL Films sin anuncios y otros contenidos a la carta. Pero el verdadero premio es RedZone, un imprescindible para los fanáticos del fantasy que quieren seguir cada drive de anotación en toda la liga. A $15 para el nivel Premium, es la forma más asequible de obtenerlo.

Agregando al cambio en el streaming, ESPN está incorporando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 al mes.

Mira con VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Puedes ver el juego desde donde sea que estés en el mundo usando un servicio VPN (Red Privada Virtual) como Express VPN. Una VPN te permitirá crear una conexión segura en línea cuando estés en el extranjero por vacaciones o trabajo y quieras transmitir el juego en vivo. Incluso puedes probar ExpressVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de qué VPN usar o cómo usar una VPN, hemos revisado las mejores opciones disponibles para ver deportes en vivo - consulta la reseña de los mejores servicios de VPN aquí.