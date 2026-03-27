Dónde ver en México transmisión en vivo de fútbol de LaLiga

La temporada 2025-26 de LaLiga ha dado inicio, donde el Barcelona buscará refrendar el título obtenido el año pasado, de la mano de un equipo repleto de estrellas como Lamine Yamal, Raphinha, Pedri, Robert Lewandowski, entre otros. Real Madrid y Atlético de Madrid apuntan a ser los aspirantes a pelearle el título a los Blaugranas, aunque otros clubes como Athletic Club, Betis, Villarreal o Real Sociedad esperan dar la sorpresa y meterse a la pelea.

En la parte baja de la tabla, la lucha también promete estar al rojo vivo, con los recién ascendidos Real Oviedo, Elche y Levante buscando mantenerse en la primera división española a costa de otros equipos que no quieren despedirse de LaLiga al finalizar la presente temporada.

El futbol español es uno de los predilectos de los mexicanos, gracias a que en el país hay miles de aficionados del Real Madrid y Barcelona gracias a lo hecho por Hugo Sánchez y Rafa Márquez, respectivamente. Actualmente lamentablemente, no hay connacionales en la competición; sin embargo, los fanáticos en México semana a semana estarán pendientes de los resultados del certamen.

En GOAL te decimos cómo ver LaLiga en México:

DÓNDE VER EN STREAMING Y TV LALIGA

En México, la transmisión de LaLiga es exclusiva de Sky Sports e Izzi, por lo que solamente los usuarios que cuenten con uno de estos sistemas de televisión por cable, podrán ver en vivo todos los partidos de la temporada 2025-26 del futbol de España. En streaming, se transmite en las aplicaciones de dichas televisoras, las cuales son Sky+ e Izzi Go.

La Copa del Rey, la Supercopa de España y la Segunda División también son transmitidas en exclusiva por estos dos sistema de televisión de paga.

Cómo mirar el partido en cualquier parte del mundo con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para poder ver partidos utilizando tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, le permite establecer una conexión segura en línea durante la transmisión. Si no está seguro de qué VPN usar, consulte la guía de GOAL sobre las mejores VPN para transmitir deportes.

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