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Eredivisie - Jornada 14 28 nov 2026 - 12:45 Philips Stadion

Dónde ver el PSV - Go Ahead Eagles: canal de TV y streaming en directo

Puedes seguir en directo el PSV - Go Ahead Eagles a través de ESPN via Ziggo, Watch ESPN, ESPN Extra y Canal+ Netherlands. Elige a continuación el canal de TV o el servicio de streaming que prefieras para ver el partido en directo.

Noticias de los equipos y convocatorias

El PSV no podrá contar con cinco jugadores: Jerdy Schouten, Mauro Junior, Adamo Nagalo, Alassane Plea y Sami Ouaissa figuran en la lista de lesionados. No se han comunicado sanciones.

En el Go Ahead Eagles, Pim Saathof, Evert Linthorst, Dean James, Richonell Margaret y Nick Marsman son baja por lesión. Tampoco se conocen sanciones entre los visitantes. Aún no hay una alineación probable disponible, por lo que habrá nuevas actualizaciones más cerca del inicio del partido.

Estado de forma reciente

El PSV ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos, sin empates. El más reciente fue la derrota por 5-1 ante el Real Madrid en la Champions League. Antes había perdido por 1-2 contra el Club Brujas.

En la Eredivisie, el PSV ganó por 7-0 al Willem II, por 2-5 a domicilio ante el SC Cambuur y por 1-4 en el campo del NEC. En esos cinco encuentros marcó 16 goles y encajó 10.

El Go Ahead Eagles ha ganado tres de sus últimos cinco partidos y ha perdido dos. El más reciente terminó con una derrota por 0-1 en el campo del Fortuna Sittard. Antes ganó por 0-1 a domicilio ante el Excelsior Rotterdam y por 0-5 en el campo del Koninklijke HFC en la Copa de los Países Bajos. En total, marcó 9 goles y encajó 7; su peor resultado fue una derrota por 4-0 ante el SC Cambuur.

Enfrentamientos directos

El último enfrentamiento fue el 10 de mayo de 2026 en la Eredivisie. El PSV ganó entonces por 1-4 en el campo del Go Ahead Eagles. En los cinco duelos más recientes, el PSV ganó tres veces y el Go Ahead, dos. El PSV marcó 12 goles en esos partidos y el Go Ahead, 9.

Clasificación

En la Eredivisie, el PSV ocupa el primer puesto, mientras que el Go Ahead Eagles es noveno.