¿Dónde jugará Yassine Bono a partir de la temporada 2023-24? Esa es la pregunta que muchos hinchas del Sevilla se hacen. ¿Continuará en Nervión? ¿Saldrá del club? Interrogantes que se empezarán a responder en las próximas semanas.

¿Dónde jugará Yassine Bono? Interés del PSG y futuro del portero del Sevilla

Según ha informado en los últimos días "RMC", el Paris Saint-Germain de Luis Enrique Martínez se ha puesto en contacto con el entorno de Bono, con los franceses buscando un guardameta que pueda competir con Donnarumma en la portería del Parque de los Príncipes.

Y es que Bono ha demostrado en la campaña pasada estar a la altura de los grandes de Europa, guiando al Sevilla a ganar una nueva edición de la UEFA Europa League (detuvo dos penaltis en la tanda decisiva de la final ante la Roma) y siendo el tercer mejor portero del mundo en la gala de 'The Best' de la FIFA gracias al gran Mundial que hizo con la Selección de Marruecos, con la que llegó hasta las semifinales.

De acuerdo con distintos medios de comunicación en españa, Bono tiene muchas posibilidades de abandonar Nervión durante la actual ventana de verano. Ahora mismo se encuentra de vacaciones, como todos los internacionales del Sevilla, pero debería incorporarse la próxima semana a la disciplina del conjunto hispalense.

Además del PSG, el Inter ha posado también su mirada en Bono. El por ahora interista Onana está muy cerca del Manchester United y el conjunto italiano busca dos porteros ante la finalización de contrato también del bosnio Handanovic.

Por otro lado, el suizo Sommer apunta a marcharse a Italia y el Bayern Múnich buscará nueva competencia para Manuel Neuer, por lo que el cuadro alemán también podría ser una opción. Según el diario "AS", eurante el pasado mes de enero el conjunto teutón ya quiso conocer la situación del cancerbero sevillista.

"AS" también informa que el Sevilla pide por Bono una cifra que se encuentra por encima de los 20 millones de euros. Y ese será el dinero que, como mínimo, le pedirán al PSG por el meta de 32 años, que llegó en 2019 al Ramón Sánchez Pizjuán y que tiene contrato en el club español hasta junio de 2025 después de haber renovado la campaña pasada.

No hay que olvidar que Mendilibar mantiene su confianza en Marko Dmitrovic, por lo que Bono no tiene garantizado ser titular en Nervión. La situación del internacional marroquí es una incógnita, pero no faltarán muchas semanas para que se resuelva.