¿Dónde está el compromiso de Peter Lim?

Se acaba el mercado de fichajes para los clubes y el Valencia CF vive una situación de bloqueo porque hasta la pasada semana no pudo sacar de su plantilla al holandés Cillessen, mediante un traspaso mínimo, ni consiguió una gran venta que necesitaba desde junio, y terminó siendo la esperada con el traspaso de Guedes al Wolverhampton por cerca de 35 millones con los bonus.

Esas salidas que no se daban, desbloquearon al club que pudo inscribir a Nico, Lino y Castillejo para la primera jornada de Liga y le han dejado al club un margen extra de unos 7.5 millones para inscribir futbolistas dentro de su CPD (Coste Plantilla Deportiva). Gattuso tiene claras sus prioridades y así se las ha expresado a Layhoon, la nueva presidenta de la que hablaremos otro día, porque es con ella con la que lleva hablando todo el mercado, como bien reconoció a mediados de julio en Suiza.

Gattuso quiere un extremo, un centrocampista y un defensa pero también querría fichar a Cavani porque le dijo al uruguayo que lo iban a intentar. Sin embargo, hoy en día eso es inviable porque sin la salida de Maxi, no hay espacio para todos. Gattuso quiere esos tres futbolistas y a Cavani si se diera la salida de Maxi o si hubiera más margen en el FPF. La cuestión es que no lo hay y tampoco Peter Lim ha querido activar una palanca, ahora que está de moda la palabra que permite la reglamentación de la Liga.

El Valencia CF ha valorado en los últimos días acogerse al artículo 92 de la reglamentación del FPF de la Liga. Ese artículo se titula:‘AUTORIZACIÓN ANTICIPADA DE INCREMENTO DE LÍMITE DE COSTE DE PLANTILLA’.Que para hacerlo entendible a todo el mundo significa que los clubes tienen la opción se ampliar su coste de plantilla demostrando que tendrán ingresos extra durante los próximos meses o comprometiéndose con la Liga a tenerlos, pero teniendo que avalar ese dinero por adelantado. No sirve una aportación de capital del accionista, si no que tiene que venir derivado por nuevos ingresos de la entidad.

Es decir, La Liga permite a los clubes inscribir como máximo un 5% de la cifra de negocio neta de cada entidad. En el caso del Valencia CF son 108 millones de euros y el 5% serían 5,4 millones que irían directamente a inscripción de jugadores y se sumarían a los 7,5 millones que tienen disponibles. Para ello, Peter Lim debería avalar esos 5,4 o conseguir que un tercero lo hiciera y el club tendría hasta el 30 de junio para equilibrar ese desfase. Si ese desequilibrio no se restableciera antes del 30 de junio mediante nuevos ingresos, esa aportación de 5,4 millones no sería retornable y pasaría a las arcas del club.

Es decir, el Valencia CF, que ahora mismo está en el alambre y tiene problemas enormes para poder cuadrar los números y poder llegar a varios futbolistas que podrían ayudarle durante la temporada, tendría un buen colchón si Lim realmente quisiera darle más herramientas a Gattuso porque podría darle un margen extra de casi 5,5 millones para conseguir jugadores. Pero de momento, Lim ha dicho que no. Veremos si la nueva presidenta es capaz de convencerlo, pero da la sensación de que tampoco Gattuso ha conseguido que Lim vuelva a tener un mínimo gesto con el club. Ya no hablamos de inversión porque valdría con un aval que no se le ejecutaría en caso de vender a un jugador ante de 30 junio de 2023.

Que lejos queda aquello de que Gattuso venía porque sabía que habría fichajes como nos dijeron los amigos de Murthy y fans de Lim. Le doy mérito al italiano por venir en las conficiones que viene y por haberse quejado. Para mí, eso le hace ganarse el respeto del aficionado. Pero Lim demuestra que el club ha dejado de importarle lo más mínimo en lo deportivo y así es muy complicado competir de verdad. Seguramente en la cabeza de Lim esté otra cosa con el Valencia CF.

Héctor Gómez / "Tribuna Deportiva"