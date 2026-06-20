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Dominio español y sorpresas asiáticas... ¿Qué le espera a Arabia Saudí?

España vs Arabia Saudí
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Al «Verde» le espera una tarea difícil

La selección española se prepara para enfrentar a Arabia Saudí en la segunda jornada del Mundial 2026, un partido clave tras su tropiezo inicial.

Aunque la historia y la técnica favorecen a España, los números muestran que, en Mundiales, enfrentar a equipos asiáticos suele deparar sorpresas.

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En sus siete precedentes contra equipos asiáticos ha sumado cuatro victorias, dos empates y una derrota, lo que muestra que no siempre lo ha tenido fácil.

El debut fue en 1990, con victoria 3-1 sobre Corea del Sur en la fase de grupos. En 1994 empataron 2-2, empate que se repitió en cuartos de final de 2002, aunque España avanzó tras ganar la tanda de penaltis.

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En 2006 venció 1-0 a Arabia Saudí y en 2018 a Irán por el mismo marcador, lo que refuerza su dominio relativo.

La mayor sorpresa llegó en 2022, cuando España perdió 2-1 ante Japón, recordando que las selecciones asiáticas pueden aprovechar cualquier error.

Ahora, ante Arabia Saudí, España sabe que la historia no basta: los “Verdes” llegan entusiasmados tras empatar con Uruguay, y el “Matador” busca su primer triunfo.

Entre el anhelo español de recuperar prestigio y la ambición saudí de sorprender, el duelo promete un nuevo capítulo en la compleja relación de España con Asia en los Mundiales.

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