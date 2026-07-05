Domfries comienza su etapa en el Real Madrid provocando al Barcelona

Denzel Dumfries ya es jugador del Real Madrid y, nada más llegar, ha provocado al Barcelona.

El club lo fichó este domingo por cuatro años, tras la eliminación de Países Bajos en el Mundial 2026.

La selección de Holanda se despidió del Mundial tras perder en penaltis contra Marruecos en dieciseisavos.

Según «Marca», el lateral publicó su primer vídeo como madridista en Instagram. El clip, con música animada y el himno «La Décima», incluye varios mensajes ocultos.

En el clip se le ve en un Bernabéu a oscuras, montado en un caballo blanco con los colores del club, con un estilo al estilo de «Peaky Blinders» y un reloj de bolsillo que marca las 22:22. (su dorsal en Holanda es el 22, y en el Inter de Milán era el 2).

Además, en la silla de montar lleva un tatuaje de su famoso gol al Barcelona en la ida de semifinales de la Liga de Campeones 2025, cuando el Inter eliminó al club catalán con dos tantos suyos.

Además, se despidió del Inter, donde jugó cinco años y conquistó dos Ligas, tres Copas y tres Supercopas de Italia.

El holandés declaró: «Estos cinco años han sido un viaje maravilloso, lleno de momentos inolvidables, grandes alegrías y también algunas dificultades. El joven que llegó para vivir su primera aventura en el extranjero se marcha hoy como un hombre, junto a su mujer y sus tres hijos, con el corazón rebosante de gratitud y recuerdos inestimables».