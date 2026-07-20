Doble golpe para el Feyenoord: dos centrocampistas abandonan Róterdam

Hwang In-beom ya tiene cerrado definitivamente su traspaso del Feyenoord al FC Porto, según informa Martijn Krabbendam en nombre de Voetbal International. El centrocampista se someterá al reconocimiento médico el lunes. Además, el traspaso de Ramiz Zerrouki al FC Twente ya se ha formalizado oficialmente.

El Feyenoord recibirá unos cinco millones de euros por Hwang, fichaje que el técnico del Oporto, Francesco Farioli, impulsó al considerarlo un excelente mediocampista.

Además, el propio Hwang deseaba marcharse del Feyenoord, pues temía quedarse fuera de los planes de Giovanni van Bronckhorst en un mediocampo muy poblado. Además de Charles Vanhoutte, el equipo cuenta con Oussama Targhalline, Luciano Valente, Sem Steijn, Gjivai Zechiël, Jakub Moder y Calvin Stengs.

Llegó en verano de 2024 procedente del Estrella Roja por siete millones de euros y, en 54 partidos con el Feyenoord, marcó cuatro goles y dio ocho asistencias.

Tenía contrato en De Kuip hasta mediados de 2028, pero no lo cumplirá. Se espera que firme con el Oporto hasta 2029, con opción a un año más.

El fichaje de Zerrouki se rumoreaba desde hacía tiempo y el Twente lo ha oficializado este lunes. El Feyenoord recibirá entre 2 y 2,5 millones de euros por el internacional argelino, que quería marcharse, una cifra muy inferior a los 7 millones pagados en 2023.

«Cuando llegué al Feyenoord hace tres años, lo único que deseaba era triunfar», afirma Zerrouki en la página web del club. «Guardo con orgullo y alegría momentos como las noches de Champions en De Kuip y la conquista de la copa. Sin embargo, no todo salió como esperábamos. Por eso, el traspaso al FC Twente me parece el paso adecuado. Deseo lo mejor a los aficionados y a toda la gente del Feyenoord».