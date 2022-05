Doble alegría culé: Champions y Ansu

Xavi Hernández sigue teniendo mucho trabajo para devolver al Barcelona al lugar en el que debería estar. Es decir, compitiendo entre los grandes de Europa por el título de LaLiga y en la competición más importante del continente, la Champions League. Por lo menos, el conjunto azulgrana estará en el torneo más prestigioso la próxima temporada pase lo que pase en las tres jornadas que faltan para terminar el campeonato liguero. Nada puede impedir ya que el Barça dispute la Champions 2022-23. La victoria en el último suspiro en el Benito Villamarín le mantendrá, también, en el segundo puesto de la tabla clasificatoria incluso con una victoria del Sevilla este domingo ante el Villarreal en el Estadio de la Cerámica. El conjunto azulgrana podría permitirse incluso el lujo de empatar uno de los tres encuentros, ya que el goal average con los sevillistas es favorable a los culés.

Esa clasificación para la Champions League llegó en el último minuto de partido con un golazo de Jordi Alba que recordó -no por estética, sí por momento- al que anotó Luuk de Jong en el Ciutat de València hace exactamente un mes. El Barcelona no tiene el aura del Real Madrid, pero sí ha aprendido, en las últimas temporadas, a solucionar problemas cerca del pitido final sin bajar los brazos. Era algo que le faltaba, como también un joven que generara las expectativas que sigue produciendo Ansu Fati pese a sus infortunios en forma de lesión. El delantero hispanoguineano solamente tardó un minuto en marcar tras haber entrado en el césped del Villamarín en el minuto 75. Con solo un cuarto de hora, Ansu volvió a ser un jugador diferencial. Tiene un potencial, sobre todo cuando fija su mirada hacia la portería rival, difícilmente igualable en cualquier otro futbolista del Barcelona. Ansu Fati es el nombre del verano. Para el club barcelonista su recuperación debe ser la prioridad, no puede permitirse volverle a perder.

Pero el partido del Barça en el Heliópolis volvió a generar las mismas dudas generales. Para Xavi, el 0-4 en el Bernabéu no fue un espejismo, aunque sí solamente una pequeña muestra de lo que su equipo puede llegar a ofrecer. Y venía de golear al Atlético de Madrid, al Athletic Club, al Valencia y al Nápoles. A partir de ese partido, el Barça retrocedió meses atrás. "Después de febrero-marzo hicimos un bajón en el juego", reconoció Xavi. El equpo sigue blando en defensa y completamente desubicado cuando los rivales le buscan la espalda, sobre todo cuando los delanteros prolongan a los jugadores de banda que tiran diagonales. Dani Alves y Jordi Alba fueron superados continuamente por los extremos béticos. Tampoco acompañó Dembélé en las ayudas. Pero con el balón, el Barcelona tampoco se parece al equipo que Xavi pretende. De ahí que el de Terrassa lanzase improperios al aire en la enésima pérdida al iniciar al segundo tiempo. "Perdemos balones innecesarios, también en jugadores que no están acostumbrados a perderlos. Eso transmite una sensación negativa. Perder el balón te hace estar incómodo. Tenemos jugadores que no son pulcros", explicó Xavi en la rueda de prensa post-partido. Hay trabajo que hacer, aunque el entrenador es positivo en el contexto: "Tenemos que analizar de dónde veníamos en noviembre y dónde estamos".