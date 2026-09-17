Parece que las consecuencias de lo que hicieron Kylian Mbappé, Ibrahima Konaté y Vinicius Junior, el trío del Real Madrid, en el partido ante el Elche, no terminarán pronto.

La polémica sigue candente después de que los tres jugadores taparan parcialmente sus camisetas durante el partido entre el Elche y el Real Madrid (2-3) la noche del martes.

Los tres jugadores del Real Madrid optaron por ocultar parcialmente la frase «Todos somos Ceuta», en apoyo a los habitantes de Ceuta.

La extrema derecha en España avivó y aprovechó esta polémica, y se apresuró a condenar a los tres jugadores.

Mbappé abordó el asunto ayer, asegurando a todos que es consciente del sufrimiento de los migrantes.

Sin embargo, la asociación «Ultras Sur», un grupo de aficionados del Real Madrid clasificado dentro de la extrema derecha y con prohibición de acceso al estadio Santiago Bernabéu desde el año 2013 tras varios actos de violencia, entre ellos el saludo nazi, exigió una disculpa de los tres jugadores.

La asociación afirmó en un comunicado publicado por el sitio «Foot Mercato»: «Aunque el grupo siempre se distancia de la polémica en torno a los jugadores que muestran falta de respeto o ausencia de respeto hacia nuestro escudo y nuestros valores, nos sentimos obligados a pronunciarnos públicamente sobre lo ocurrido el martes. Es totalmente inaceptable que unos jugadores que visten nuestra camiseta y cobran sus salarios del dinero de los socios falten al respeto a los ciudadanos españoles que sufren las consecuencias de la invasión».

Y continuó: «Estamos seguros de que todo aficionado del Real Madrid y todo español siente vergüenza de la imagen que han dado estos tres individuos».

Y señaló: «Lamentablemente, no nos sorprende que el presidente de nuestro club haya optado por hacer la vista gorda. Por eso exigimos una disculpa pública de estos jugadores. De lo contrario, exigimos la dimisión de Florentino Pérez, a quien responsabilizamos de la pérdida de los valores y la dignidad de nuestro club».

La asociación concluyó: «Puedes perder partidos, títulos y dinero, pero cuando pierdes tus valores y permites que esto ocurra, pierdes a la generación que se suponía debía continuar tu legado».

Cabe recordar que la asociación de aficionados del Real Madrid en Ceuta lanzó ayer un violento ataque contra los tres jugadores, calificándolos de hipócritas.