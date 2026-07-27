Dirk Proper deja el NEC para fichar por un rival de la Eredivisie

El sc Heerenveen se reforzará a corto plazo con Dirk Proper, según informa Voetbal International. El centrocampista del NEC está a punto de convertirse en el tercer fichaje estival del club frisón, tras las llegadas del lateral izquierdo Darling Blady y del delantero Lanroy Machine.

Con este inminente traspaso, el Heerenveen ha encontrado al deseado sustituto de Joris van Overeem. El experimentado centrocampista regresó antes este verano al FC Utrecht, después de haber sido elegido la pasada temporada como Jugador del Año del club frisón.

El director técnico Johan Hansma se puso entonces a buscar un recambio adecuado para el centro del campo. Proper llevaba tiempo en la lista de deseos del club del Abe Lenstra Stadion. El Sparta de Róterdam también tenía un serio interés, pero se quedará sin el jugador.

Según VI, el Heerenveen ya ha alcanzado un acuerdo en líneas generales con el NEC para el traspaso del centrocampista de 21 años. Solo faltan el reconocimiento médico y los últimos trámites para que la operación pueda cerrarse de forma definitiva.

Si los últimos detalles se resuelven sin problemas, Proper firmará un contrato multianual en Frisia. De este modo, el Heerenveen cerrará de nuevo un refuerzo importante de cara a la nueva temporada.

Proper tiene contrato en Nimega hasta el verano de 2027. Se espera que el Heerenveen pague por sus servicios una cantidad de traspaso de alrededor de un millón de euros.

El centrocampista ha disputado hasta ahora 185 partidos con el primer equipo del NEC. En esos encuentros, Proper marcó trece goles. En la temporada 2024/25, Proper fue una pieza importante para el entrenador Dick Schreuder, pero en la pasada campaña perdió su sitio en el once ante la revelación Darko Nejasmic.