Diogo Jota 'no iba con exceso de velocidad' antes del accidente de coche que mató a la estrella del Liverpool y a su hermano André Silva, dice un testigo en el informe policial

Un testigo presencial que viajaba por la misma carretera donde Diogo Jota sufrió un accidente de coche fatal ha refutado las afirmaciones de que el delantero del Liverpool estaba excediendo la velocidad.

¿QUÉ OCURRIÓ?

El internacional portugués Jota y su hermano Andre Silva fallecieron trágicamente cuando el Lamborghini Huracan que conducían se salió de una autopista en el norte de España y estalló en llamas.

QUÉ DIJO LA GUARDIA CIVIL ESPAÑOLA

Un informe preliminar de la Guardia Civil de España ha sugerido que Jota estaba conduciendo en ese momento y viajaba por encima del límite de velocidad. Dijeron: “El informe pericial todavía está en proceso de elaboración y finalización. Entre otras cosas, los agentes de tráfico de la Guardia Civil de la sucursal de Zamora están estudiando la huella dejada por una de las ruedas del vehículo.

“Todo también apunta a un posible exceso de velocidad sobre el límite permitido en ese tramo de la autopista. Todas las pruebas realizadas hasta el momento señalan al conductor del vehículo accidentado como Diogo Jota. El informe pericial policial, cuando se finalice, será entregado a un tribunal en Puebla de Sanabria.”

QUÉ DIJO EL TESTIGO

Getty Images Sport

Se dice que el vehículo de Jota sufrió un reventón de un neumático, lo que lo sacó de la carretera, con el conductor de camión que filmó las secuelas de un accidente fatal insistiendo en que el coche no iba demasiado rápido para las condiciones.

Jose Azevedo ha dicho en un video en las redes sociales: “El conductor del camión, que era yo, lo filmó, se detuvo, agarró el extintor y trató de ayudar. Traté de ayudar, pero debido al impacto del accidente, no había nada que pudiera hacer, absolutamente nada.

“Me pasaron completamente tranquilos y no iban a exceso de velocidad. Tienes mi palabra de que no iban rápido. Estaban completamente relajados. Conduzco por esta carretera de lunes a sábado y sé que es un lugar terrible. Es una carretera oscura. Pude ver la marca y el color del coche. Ofrezco mis más sinceras condolencias. Tengo la conciencia tranquila, sé lo que vi. Desafortunadamente, así terminó. Dejé de filmar, traté de ayudar, pero desafortunadamente, no había nada que pudiera hacer.”

Jota - quien tiene tres hijos y se casó con su amor de la infancia Rute Cardoso el 22 de junio - se dirigía a un puerto de ferry en Santander antes de regresar al Reino Unido para el entrenamiento de pretemporada con Liverpool. Su funeral, al que asistieron muchos de sus compañeros de equipo y entrenadores, tuvo lugar en Gondomar.