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Diego Simeone ha mostrado todo su apoyo a Julián Álvarez después de que el delantero argentino pidiera disculpas públicamente a la afición del Atlético de Madrid. El atacante aprovechó una entrevista posterior al partido para abordar el malestar provocado por sus anteriores declaraciones sobre un posible fichaje por el Barcelona.

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Simeone elogia el carácter de Alvarez

Simeone se deshizo en elogios hacia Alvarez después de que el delantero diera el valiente paso de pedir perdón a la afición del Atlético tras la victoria por 1-0 ante el Deportivo de La Coruña. El atacante, a menudo apodado «Araña», ha atravesado un periodo difícil en su relación con la afición del club por asuntos ajenos al terreno de juego, pero su entrenador cree que sus últimos actos dicen mucho de su personalidad. Simeone destacó lo difícil que resulta pedir perdón públicamente y subrayó que ese gesto revela cómo es realmente el jugador.

«Valoro mucho el momento de pedir perdón porque no es fácil. Julian es un chico humilde, trabajador, que quiere a sus compañeros, y agradezco sus disculpas porque lo sitúan en el lugar en el que está. No estoy aquí para juzgar si estuvo bien o mal. La vida sigue su curso y agradezco este gesto. Es bienvenido», declaró el entrenador, según recoge Marca.

Acercamiento con la afición en el Metropolitano

La tensión entre el jugador y la grada surgió durante el Mundial de 2026, cuando Alvarez admitió que quería cumplir su sueño de jugar en el Barcelona. Eso desató un verano de especulaciones y provocó que sus propios aficionados le silbaran en los primeros partidos en casa de esta temporada. Sin embargo, su aportación decisiva ante el Deportivo ayudó a cambiar el ambiente y llevó a buena parte del público del Metropolitano a ovacionarlo en pie.

«Hizo un partido fantástico, la afición celebró su gol como celebra un gol del equipo y Julián jugó brillantemente, igual que el otro día en la Champions League. Necesitamos a Julián en este estado de forma», dijo Simeone.

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Alvarez recupera su mejor nivel

Pese a lo ajustado de la victoria, el resultado mantiene al Atlético de Madrid en plena lucha por el título y lo sitúa a dos puntos del líder, el Barcelona. Alvarez ha sido clave en este impulso reciente, con una asistencia y dos goles en sus últimos tres partidos. Simeone elogió enseguida el esfuerzo del delantero y señaló que su aportación había sido tan importante como en los recientes compromisos europeos.

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«Estoy muy contento con el resultado y doy gracias a Dios porque Julian estuvo como en Stuttgart para darnos hoy los tres puntos», señaló el entrenador.

Una batalla táctica ante el Deportivo

Al analizar el partido, Simeone admitió que a su equipo le costó encontrar el ritmo durante largos tramos. El técnico del Atlético reconoció que el equipo no disputó el encuentro que había imaginado en un principio y que tuvo dificultades para recuperar el balón. Sin embargo, atribuyó a los suplentes la energía y el impulso necesarios para generar ocasiones de gol en la recta final, aunque los últimos minutos estuvieron cargados de tensión.

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«Fue un partido duro y difícil, nos costó recuperar el balón y no jugamos el partido que imaginábamos. No estuvimos cómodos», explicó Simeone. «Cambiamos cosas y los cambios nos dieron más energía, generamos ocasiones de gol. Entramos en una dinámica en la que no terminamos de cerrar el partido con el 1-0. Por eso entró Sorloth. Pero, al no marcar, entramos en el pánico al que siempre conducen estos resultados».