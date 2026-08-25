El club Pyramids quedó sumido en la tristeza tras el fallecimiento del general Hisham Zeid, director del área de gestión de partidos del club, este martes, después de sufrir una crisis de salud repentina durante los últimos días, tras la cual fue trasladado a uno de los hospitales de El Cairo Nuevo antes de perder la vida.

La junta directiva del club Pyramids, el comité ejecutivo y todos los trabajadores del club expresaron sus condolencias por el fallecimiento del difunto general, manifestando su más sincero pesar por su muerte y transmitiendo el pésame a su familia y allegados, pidiendo al Altísimo que lo acoja en Su vasta misericordia.

El club destacó que Hisham Zeid era una de las figuras reconocidas por su lealtad y entrega en el trabajo, y que aportó mucho a Pyramids durante los años en los que asumió la responsabilidad de la gestión de partidos, teniendo un papel destacado en la organización y dirección de los encuentros del equipo.

Pyramids expresó su más sincero pésame a la familia del fallecido, rogando a Dios que lo acoja en Su amplio paraíso y que conceda a sus seres queridos paciencia y consuelo, tras una partida que ha dejado un estado de tristeza dentro del club.

El club anunció que la oración fúnebre por el general Hisham Zeid se celebrará esta tarde y que su cuerpo será sepultado en el panteón familiar.