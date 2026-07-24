Di María zanja el debate: Messi se retirará en este momento

Ángel Di María, leyenda de la selección argentina, zanjó la polémica sobre la posibilidad de que Lionel Messi, actual capitán de la "Albiceleste", se retire, después de que numerosos informes aseguraran que el partido ante España en la final del Mundial 2026 había sido el último del exmago del Barcelona.

Messi había participado en la derrota de Argentina ante España, por un gol a cero, en el partido final del Mundial de América, sin poder conservar el título tras haberlo conquistado en la edición de 2022 en Qatar.

Di María declaró en unas manifestaciones a través de la cadena "TNT Sports": "Sí, Leo debe seguir hasta que él quiera; creo que puede continuar durante muchos años más".





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Y añadió: "A los 39 años ha demostrado que sigue siendo uno de los mejores, e incluso de los mejores en la historia del fútbol, y no creo que haya un techo para lo que puede ofrecer".

Sobre el futuro de Scaloni, entrenador de Argentina, dijo: "Él es el líder de esta Scaloneta y de esta selección (la etapa actual), y ojalá que continúe; creo que está construyendo una generación magnífica de jugadores jóvenes, y eso es algo que va en beneficio de la selección".

Di María concluyó sus declaraciones diciendo: "La decisión es suya, por supuesto, él sabe lo que quiere, pero como argentino espero que continúe con su labor en la selección".