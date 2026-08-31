Ángel Di María, leyenda de la selección de Argentina, envió un mensaje a Lionel Messi, estrella del Inter Miami, tras anunciar su retirada del fútbol internacional.

Di María volvió a publicar el comunicado de Messi en su cuenta de Instagram, y escribió sobre él: "Gracias, capitán eterno".

Di María acompañó a Messi en la conquista del título del Mundial 2022, además de la coronación en la Copa América de 2021 y 2024.

Cabe recordar que Di María se retiró de la selección de Argentina tras la victoria en la Copa América 2024.

Messi escribió, en un comunicado oficial que publicó en su cuenta de Instagram: "Después de todo este tiempo desde el partido final, y tras pensarlo mucho, quiero anunciar a todos que he decidido retirarme de la selección".

Y añadió: "Fue una decisión dolorosa y todavía me duele en lo más profundo, pero soy consciente de que ha llegado el momento. Les juro que siempre di todo lo que tenía, no solo durante los últimos años en los que lo ganamos todo, sino también antes, y siempre luché y entregué todo lo que tengo por esta camiseta, por hacerles felices y por hacerles sentir orgullosos de ser argentinos a través del fútbol".



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