«Devy Rigaux ve en Roggerio Nyakossi el primer fichaje del Feyenoord»

Roggerio Nyakossi, defensa central de 22 años del OH Leuven, interesa a varios clubes europeos, entre ellos el Feyenoord, según Foot Mercato.

El defensa central suizo, fuerte físicamente, tiene contrato con el club belga hasta mediados de 2027. Según Transfermarkt, su valor de mercado es de 2,5 millones de euros.

Sin embargo, el Leuven no le dejará marchar por esa cifra, según el periodista Sebastien Denis, quien espera que el club belga pida al menos 8 millones de euros dada la competencia.

Además de Feyenoord, lo siguen Augsburgo, Hoffenheim, Stuttgart, Werder Bremen, Everton e Ipswich Town.

Cláusula de recompra

En Francia, Olympique de Lyon, Estrasburgo y Olympique de Marsella también lo vigilan. Este último podría recomprarlo por una cifra fija.

En 2022 el Marsella pagó más de 2 millones de euros al Servette para ficharlo, pero no llegó a debutar y lo vendió al Leuven por 800 000 euros.

Puede recomprarlo por unos 6 millones, aunque el jugador debe aceptar. En 33 partidos con el Leuven, el capitán de la sub-21 suiza ha marcado cinco goles.