«Dévy Rigaux quiere batir de inmediato el récord de traspaso del Feyenoord»

El Feyenoord ha fijado en 37 millones de euros el precio de venta de Anis Hadj Moussa, según el periodista Santi Aouna.

Superaría así el récord de salida del club, fijado en 2024 cuando Mats Wieffer fichó por el Brighton & Hove Albion por 32 millones.

El jugador, con contrato hasta 2030, podría salir este verano. Rigaux confía en alcanzar esa cifra gracias a la duración del vínculo y al interés saudí.

El Al-Ahli, que perderá a Riyad Mahrez, ya hizo una primera oferta por Hadj Moussa, aunque se desconoce la cifra. Al-Hilal también presentó una propuesta inicial de 30 millones de euros, insuficiente para convencer al Feyenoord.

Por ahora, en Arabia Saudí se ve esa cifra como excesiva, así que Al-Ahli ha virado hacia Francisco Trincão, del Sporting de Lisboa, y las conversaciones avanzan bien.

Por ahora no se sabe si el Al-Ahli volverá a pujar por el jugador de Róterdam. Además, Hadj Moussa interesa a otros clubes extranjeros: Chelsea, Lille OSC y Olympique de Marsella ya lo siguieron.

El centrocampista brilló en Rotterdam con 11 goles y 7 asistencias en 30 partidos de Liga, y 14 tantos y 7 pases de gol en 40 encuentros oficiales.