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Wessel Antes

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Devy Rigaux presenta al tan esperado refuerzo del Feyenoord

Fichajes
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T. Ernst

Tjark Ernst, portero alemán de 23 años, llega al Feyenoord procedente del Hertha BSC por algo más de 5 millones de euros y firma hasta 2030.

A través de la web del club, el portero se ha pronunciado por primera vez sobre su fichaje: «Es maravilloso poder decir ahora que soy jugador del Feyenoord. Desde las primeras conversaciones me sentí a gusto. El club tiene mucha ambición y eso encaja conmigo».

«Tras tres años en la 2. Bundesliga, estoy preparado para este paso. Es mi primera salida de Alemania para unirme a un gran club que juega cada año en Europa y que la próxima temporada disputará la Liga de Campeones».

«Tengo ganas de defender la portería en De Kuip. Sé que los partidos europeos se viven con mucha intensidad; el Feyenoord es conocido por ello no solo en los Países Bajos».

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«Por eso tengo muchísimas ganas de hacer el sábado esa entrada tan espectacular en De Kuip en helicóptero y conocer a la afición por primera vez. Para mí, no puede empezar lo suficientemente pronto», concluye Ernst.

En De Kuip, Ernst sustituirá a su compatriota Timon Wellenreuther (30), quien probablemente fichará por el VfL Wolfsburgo.

Con el Hertha disputó 97 partidos oficiales, realizó 140 intervenciones y mantuvo su portería a cero en 24 ocasiones.

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