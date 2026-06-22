Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH42-FRA-IRQAFP

Traducido por

Desde la portería de Irak... Mbappé celebra su centésimo partido con Francia

Francia vs Irak
Francia
Irak
World Cup
K. Mbappe
Francia
Irak
EE. UU.

La estrella del Real Madrid entra en el club de los cien con los Galos

Kylian Mbappé, capitán de Francia, parte como titular ante Irak en la segunda jornada del Grupo 9 del Mundial 2026.

Ya marcó dos goles ante Senegal y busca ampliar su cuenta frente a Irak.

Con 14 goles en Mundiales, está a cuatro de Messi, quien lleva cinco en esta edición.

Además, ante Irak alcanzará su partido 100 con Francia.

Según Transfermarkt, en sus 99 partidos anteriores con Francia ha marcado 58 goles y dado 40 asistencias.

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Francia crest
Francia
FRA
World Cup
Senegal crest
Senegal
SEN
Irak crest
Irak
IRQ

Gracias a sus dos tantos ante Senegal, ya es el máximo goleador de Francia, superando a Olivier Giroud (57 goles).


Anuncios