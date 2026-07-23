El nombre del marroquí Azzedine Ounahi sigue muy presente en el mercado de fichajes de verano, después de haber vuelto a atraer las miradas gracias a sus destacadas actuaciones en la fase final del Mundial 2026, convirtiéndose en uno de los centrocampistas más solicitados del actual mercado.

Y mientras se menciona el nombre del Al-Ittihad saudí entre los clubes que desean incorporarlo, la realidad actual dentro del "Decano" plantea numerosos interrogantes sobre la capacidad del club para cerrar uno de los fichajes más esperados de este verano.

Fuerte competencia europea

Ounahi, jugador del Girona español, sigue atrayendo el interés de numerosos clubes, tras demostrar su capacidad para marcar la diferencia gracias a su destacada visión de juego, la precisión de sus pases y sus movimientos inteligentes en el centro del campo.

El interés no se limita al Al-Ittihad, ya que el Ajax de Ámsterdam neerlandés es uno de los clubes más destacados que buscan hacerse con el jugador, además del interés de otros clubes que siguen su situación con el conjunto español.

Los informes apuntan a que el valor de la operación podría oscilar entre los 10 y los 20 millones de euros, además de un salario anual que podría alcanzar otros 5 millones, cifras que convierten la operación en una de las más caras para el Al-Ittihad en la actualidad.

La crisis financiera se interpone como obstáculo

Pero, atendiendo al panorama dentro del Al-Ittihad, la tarea de cerrar la operación parece más complicada de lo que aparenta sobre el papel, especialmente ante los continuos rumores sobre la falta de liquidez financiera que sufre el club durante el actual mercado.

Esta crisis ya ha afectado a los movimientos de la directiva, después de que se echara atrás en más de una operación en las últimas semanas, siendo la más destacada la de Abdullah Radif, que quedó paralizada pese a existir un acuerdo inicial, antes de que el club se retirara por la falta de la liquidez financiera necesaria.

Asimismo, el nombre del Al-Ittihad se ha vinculado con varios jugadores en distintas posiciones, sin haber logrado cerrar ningún fichaje importante hasta ahora, lo que aumenta las dudas sobre su capacidad para aportar la contraprestación económica requerida para incorporar a un jugador de la talla de Ounahi.

¿Logrará el Al-Ittihad dar la vuelta a la situación?

Pese a estos datos, no se puede descartar al Al-Ittihad de la carrera por fichar al internacional marroquí, especialmente si la directiva logra conseguir nuevos recursos económicos o reordenar sus prioridades durante el próximo periodo.

Pero, por el contrario, los clubes europeos parecen en una situación más estable para cerrar la operación, lo que hace que las opciones del Al-Ittihad dependan de su capacidad para superar primero su crisis financiera, antes de pensar en convencer al jugador de emprender la experiencia de la Roshn Saudi League.

Y, al final, Ounahi sigue siendo uno de los nombres más apasionantes del mercado de fichajes, pero su traspaso al Al-Ittihad, ante las circunstancias actuales, parece más cerca de un gran desafío que de una operación sencilla.