Desconexión culé

Algo le sucede al Barcelona. Desde que goleara al Real Madrid y pareciera que había vuelto por la puerta grande, el equipo de Xavi Hernández no levanta cabeza. Y ya no es solamente una cuestión de resultados, sino sobre todo de juego. Este Barça no es el mismo que sometió al Madrid en el Bernabéu con un fútbol brillante y exhibiendo todo lo que quería implantar el técnico de Terrassa a sus jugadores cuando llegó en el mes de noviembre. Los azulgrana siguen segundos en la tabla clasificatoria de LaLiga, pero han perdido definitivamente la posibilidad de alejarse del Sevilla con aprovechando el partido pendiente que tenía ante el Rayo Vallecano. Inexplicablemente lo perdió, como lo había hecho seis días antes en el mismo escenario y ante un rival a priori muy inferior al conjunto culé.

El Cádiz le ganó al Barça en el Camp Nou, como lo había conseguido el Eintracht de Frankfurt, mostrándole el camino al Rayo para sacar petróleo de un estadio que ni siquiera fue el decimosegundo jugador. El equipo azulgrana vuelve a ser vulnerable y vuelve a sufrir con el balón y sin él. Lo tiene, pero no consigue moverlo con precisión. Ni siquiera el mismo Sergio Busquets, máximo exponente de las esencias, estuvo al nivel habitual en la construcción. Pero el equipo también ha dejado de motivar a una parte de la afición que dejó su asiento vacío de nuevo. Menos de 60.000 personas se acercaron al estadio para apoyar a su equipo dejando una imagen pobre del feudo culé. La tercera peor entrada de la temporada acabó con también uno de los peores partidos disputados por los blaugrana.

Pero, ¿qué le pasa al Barça? El último mes de los catalanes es digno de estudio. Tras la Navidad, el equipo recuperó las buenas sensaciones, goleó a varios rivales directos, avanzó en la búsqueda del santo Grial hasta sobresalir en juego en el Bernabéu para poder mirar hacia arriba con esperanzas. La recuperación parecía un hecho. Pero después de esa increíble actuación en Madrid, el Barça de Xavi empezó a bajar sin explicación hasta volver a la casilla de salida. Ahí están los culés, de nuevo preguntándose qué hacer para volver a sentir la alegría de las primeras jornadas del año. Eliminados de la Europa League -en casa- y con dos derrotas consecutivas en LaLiga -Cádiz y Rayo-, al Barça se le ha complicado el tramo final de temporada, en el que tendrá que defender las posiciones de Champions con uñas y dientes. Sin Pedri, su futbolista más exquisito al que echa de menos como el aire que necesita para vivir, a Xavi le queda trabajo por hacer.