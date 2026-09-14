Johan Derksen se muestra preocupado en Saludos desde Grolloo por la agresividad que se da con regularidad en el fútbol amateur. De Snor pone como ejemplo el incidente violento en torno a Jhon van Beukering del pasado fin de semana.

Van Beukering quedó en el punto de mira el sábado porque supuestamente propinó un golpe a Quiermo Dumay, jugador del equipo local, durante el descanso del IJsselmeervogels - GVVV. El duelo amateur fue suspendido a continuación y GVVV informó más tarde en un comunicado de que el asistente técnico, junto con el entrenador principal Dennis van Beukering, había sido apartado de sus funciones.

«Todo el fútbol se está degradando», lamentó Derksen el lunes. «Si vas a ver un partido de juveniles, sobre todo te avergüenzas de los padres que gritan, sueltan tonterías y son capaces de liarse a golpes con los padres del equipo rival».

«Y en los partidos amateur de adultos hay intentos de homicidio y de asesinato. A veces los árbitros tienen que correr para llegar al vestuario y todos tienen un juez de línea que debe conseguir cinco puntos al año para el club, así que levanta la bandera de forma parcial. Es realmente terrible», afirma Derksen sin andarse con rodeos.

El analista de Grolloo continúa: «Y si ahora también se suman los entrenadores, ya no hay límite. Entonces pienso: ¿por qué sigue existiendo el fútbol amateur? Esto es, por supuesto, una aberración y GVVV ha reaccionado con mucha contundencia echando inmediatamente a esos dos. Y creo que el señor Van Beukering no debería volver a ser entrenador nunca más».

«Pero cada fin de semana hay incidentes en el fútbol amateur. No lo entiendo. Tengo 77 años y nunca le he arrancado los dientes a nadie así como así. A veces te enfadas y entonces puedes expresarte verbalmente. Pero pasar de inmediato a este tipo de agresión...»

«Puedes hacer faltas en el campo y ser un jugador duro. Pero, por supuesto, no puedes ir pegando a la gente en la cara porque no estés de acuerdo con algo», concluye Derksen su análisis sobre la polémica en torno a los hermanos Van Beukering.