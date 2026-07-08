Derksen arremete con dureza contra dos altos cargos de la KNVB

El gol anulado a Egipto ante Argentina en octavos del Mundial enfadó a Johan Derksen y René van der Gijp. Derksen también criticó a la directiva de la KNVB.

«Pensamos que el VAR sería la solución, pero ahora vemos que alguien pisó sin querer el dedo de otro», señala Van der Gijp en el programa «Vandaag Inside», refiriéndose al gol anulado de Egipto (0-2) del martes.

«No es falta. Fue una locura», protesta Derksen, quien recuerda que el fútbol es un deporte de contacto.

«No hace falta llamar al árbitro para que mire la pantalla por eso. Venga ya, chicos. Simplemente depende de cómo se mire. De cómo lo vea el VAR y de cómo lo veamos nosotros», añade Van der Gijp.

Derksen se pregunta por qué otros países no defienden a Egipto: «A todos les parece bien. Cada ronda que se supera en el Mundial supone tantos millones más».

A continuación, Derksen arremete contra la KNVB. «En la KNVB tampoco hay nadie con opinión propia. Hay un director técnico que nunca ha dicho nada sobre fútbol que tenga sentido», y Nigel de Jong es el primero en recibir una buena bronca.

«Y tenemos a una directora (Marianne van Leeuwen) a la que contrataron solo por ser mujer, y solo dice obviedades. Todos quieren un cargo en la FIFA: tarjeta dorada, hotel de lujo y vuelos en primera. Así se jubilan».