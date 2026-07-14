«Denzel Dumfries podría tener un sucesor neerlandés en el Inter»

Según Il Giorno, hace semanas se ofreció a Givairo Read al Inter. En Milán podría suceder a su ídolo, Denzel Dumfries.

En el Feyenoord, el lateral de 20 años permanece vinculado hasta 2029 y, según Transfermarkt, vale 25 millones de euros.

El club busca un sustituto para Dumfries, fichado por el Real Madrid, y por eso se le ha ofrecido al campeón de Italia.

Por ahora no hay respuesta concreta, pues, según el periodista Gianluca Di Marzio, el club valora varias opciones.

También se mencionan a Djed Spence (Tottenham), Vanderson (Mónaco), Nahuel Molina (Atlético), Guéla Doué (Estrasburgo) y Julian Ryerson (Dortmund).

Read ha declarado en varias ocasiones que Dumfries es uno de sus referentes. De hecho, suele llevar la camiseta de partido que le regaló cuando sale a la calle en Ámsterdam.

El Feyenoord solo le dejará salir por la cantidad adecuada. Hasta la fecha, ha disputado 54 partidos oficiales con el club de Róterdam.