Denovan Torres: "El objetivo es recuperar el primer lugar"

Liga Nacional de Honduras: El arquero de Marathón habló en la previa del duelo ante Real Sociedad, en la que buscarán volver a quedar punteros.

Tras perder el invicto y la punta en soledad en el partido ante Motagua de principios de mes, Marathón quiere volver a entonarse cuando enfrente este miércoles a , por la octava fecha del Torneo Apertura.

Antes del partido en el estadio San Jorge de Olanchito, el arquero de los Verdolagas, Denovan Torres, remarcó ante la prensa: “Vamos con la mentalidad de traer los tres puntos y seguir escalando en la tabla”.

Además, el arquero de 29 años pidió no confiarse ante un equipo que marcha último en el campeonato y aún no ganó. “Sabemos que equipo es Real Sociedad, hemos visto por donde hacerles daños, no ha venido bien pero no hay que confiarse”, indicó.

"El objetivo es recuperar el primer lugar, lo primero es sumar los tres puntos ante Real Sociedad y luego pensar en el liderato”, cerró.