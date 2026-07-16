Dembélé, protagonista... La historia de una trifulca que privó a Francia de la remontada ante España

Varios medios han revelado una discusión entre los jugadores de Francia durante el partido contra España en el Mundial 2026, protagonizada por Ousmane Dembélé.

La selección francesa perdió 2-0 ante España el martes en las semifinales del Mundial 2026, organizado en Estados Unidos, Canadá y México.

Según el diario francés «L'Équipe», Dembélé provocó una crisis en el descanso al criticar la presión defensiva del equipo.

Sus palabras enfadaron al resto del equipo, que creía que él tampoco había cumplido en la primera parte.

El equipo francés retrocedió en la segunda parte, no pudo remontar el 0-1 y, tras encajar otro gol, quedó eliminado en semifinales.

Curiosamente, Kylian Mbappé también cuestionó la presión francesa sobre España tras el partido.

Ahora Francia se prepara para enfrentar a Inglaterra el domingo a medianoche, en el partido por el tercer puesto, tras la derrota de los ingleses ante Argentina por 1-2.