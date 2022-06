Dembélé: o lo tomas o lo dejas

El Barcelona no mejorará la oferta que le presentó en diciembre y el francés deberá aceptarla si quiere quedarse bajo las órdenes de Xavi

Ousmane Dembélé ha tenido un pie fuera del Barça desde que en el mes de diciembre de 2021 decidiera no aceptar la oferta de renovación que le presentó el club azulgrana. Su contrato termina el 30 de junio, es decir, en cinco días, y no hay noticia de que el francés tenga firmado el fichaje por ningún otro equipo, pese al interés mostrado por el París Saint-Germain, la Juventus de Turín y algún que otro club inglés. Dembélé sigue siendo blaugrana a falta de pocos días para que su vínculo con la entidad culé expire y se convierta en un agente libre. Ha tenido seis meses para cerrar un acuerdo con un nuevo equipo, pero ahí sigue, formando parte de la plantilla del Barcelona en la última semana oficial de la temporada.

De hecho, su voluntad fue siempre quedarse. Se lo dijo abiertamente a Xavi Hernández cuando el técnico de Terrassa cogió las riendas del equipo el 8 de noviembre y se lo volvió a comentar a finales de temporada. "Es prioritaria su renovación", llegó a decir el entrenador en su primera comparecencia pública. Tal fue así que en diciembre el Barça le presentó una oferta -a la baja- para que renovara. Y su idea no ha cambiado. Xavi quiere que Dembélé renueve y Dembélé quiere renovar. Pero el problema es el dinero. El francés considera que por su calidad y progresión, su salario debe ser más alto. Todo lo contrario que opina el Barcelona, que se encuentra en una situación económica de extrema complejidad.

El Barça no hará ningún esfuerzo por el extremo internacional, a quién estuvo a punto de apartar del equipo tras la negativa a renovar, aunque finalmente acabó jugando y siendo importante en el último tramo de la temporada. Ahora, la situación es la misma que en diciembre, pero con el hándicap del calendario. No hay mucho tiempo para que Dembélé se decida. Y solamente podrá hacerlo el francés, ya que el conjunto azulgrana no subirá su propuesta económica pese al interés de Xavi en mantener al delantero en sus filas. El club catalán no se puede permitir mejorar la oferta y eso Dembélé lo sabe. O la toma, o la deja. No hay ninguna alternativa más. El Barça no cambiará su postura. No se moverá ni un centímetro. Y si acaba renovando, lo hará contra la voluntad del ejecutivo más importante del área deportiva. "El futuro de Dembélé lo sabrán él y sus agentes, yo tengo mi propia opinión personal sobre este asunto, pero no viene a cuento. No hay noticias suyas, igual que en los últimos seis o siete meses", dijo severamente molesto Mateu Alemany a finales del pasado mayo. Ahora ya es cuestión de días.