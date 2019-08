"Dembélé no tiene nada profesional a su alrededor"

El ex cocinero del delantero francés desvela alguno de los aspectos de la controvertida vida privada del jugador del Barcelona.

Ousmane Dembélé ha vuelto a convertirse en protagonista de la actualidad del por su controvertida última lesión muscular que fue hecha pública el pasado lunes por el club catalán.

El francés sigue acumulando dolencias y polémicas extradeportivas y el que fuera su concinero cuando llegó al club blaugrana, Mickael Naya, ha desvelado algunos secretos sobre su vida personal.

“Ousmane es un buen chico, pero no tiene su vida entre sus manos. Vive con su tío y su mejor amigo, que no se atreven a decirle nada. Es una vida chocante. No he visto nunca alcohol, pero no respecta sus ciclos de reposo, no hay ninguna estructura profesional alrededor de él”, comentó a Le Parisien.

“Traté de organizar las comidas en función de los partidos que venían, de sus momentos de recuperación e… ¡Iba bien! Para empezar, cuando está sin sus amigos, Ousmane es completamente diferente. Es curioso, abierto y educado”, añadía.