Dembélé: «Es difícil parar a Messi a su edad... y las críticas a Mbappé son injustas»

Ousmane Dembélé, estrella de Francia y del París Saint-Germain, habló sobre las opciones de los Bleus en el Mundial 2026.

En declaraciones al diario español «Marca», afirmó: «Hay muchas selecciones favoritas, pero eso ya no significa nada en el fútbol. Hay muchas selecciones favoritas en este torneo. Además, sabemos que la selección francesa ha llegado a dos finales en las dos últimas ediciones. Por eso se nos exigirá mucho, pero seguimos centrados en el objetivo. Antes de pensar en octavos o cuartos, debemos superar bien la fase de grupos».

Además, reconoció: «Tuvimos muchos problemas contra España. Es una selección excepcional en el juego colectivo y cuenta con jugadores muy buenos. En cualquier caso, conocemos bien a este equipo y será un rival difícil en el Mundial. Estarán entre los favoritos de este torneo».

Nuestro estilo es distinto al de España: ellos llevan años jugando de la misma forma y tienen jugadores de gran nivel. Nosotros también tenemos un equipo fuerte que domina el balón y todos nuestros jugadores actúan en grandes clubes y competiciones. Son dos estilos distintos: para España la posesión es innata. Será emocionante; en este Mundial no será fácil ni para Francia ni para España».

Al preguntarle por la final de Catar, admitió: «¿Sigue pesando la derrota?». “No, pero obviamente nos decepcionó; ya pasaron cuatro años y han cambiado muchas cosas en la selección francesa y algo en la argentina. Lo tenemos en cuenta y nos motiva para hacer mejor las cosas en este Mundial”.

Sobre Messi, añadió: «Por supuesto que puede ganar otro Mundial; ya lo vi en el Barcelona».

Y añadió: «Ahora tiene cuatro años más, pero eso no cambia nada: es el mejor que he visto, el mejor de la historia. Aún es muy peligroso; parar a un jugador de 38 años es difícil, pero él mantiene sus cualidades. Debemos cuidarnos de él porque puede volver a ganar».

Además, defendió a Mbappé: «En España han sido muy injustos con él. Exageran en las críticas; es un jugador fantástico y una gran persona fuera del campo».

Y concluyó: «A veces exageran las críticas solo porque es Kylian Mbappé. No deberíamos ser tan duros con él. Si se ata las botas, si no se las ata, si se sube los calcetines o no... Eso es exagerado. Es humano y tiene una calidad excepcional. Además, encaja a la perfección con nosotros en la selección francesa: es nuestro líder y un jugador muy importante».