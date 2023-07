¿Qué le paso a Dele Alli cuando era niño?: la desgarradora confesión del mediocampista inglés sobre su pasado

Dele Alli ha dado una impactante y reveladora entrevista en la que detalla su niñez y su lucha contra las adicciones.

Dele Alli ha concedido una devastadora entrevista a Gary Neville en la que revela su dura infancia y, a menudo, brutal, que le llevó a experimentar problemas de adicción a diversas sustancias.

El mediocampista del Everton y ex internacional de Inglaterra reveló que uno de los amigos de su madre biológica abusó de él cuando era niño y que alguien de su área local lo colgó de un puente a los 11 años de edad.

"Realmente no he hablado mucho de eso, para ser honesto. Quiero decir, creo que hubo algunos incidentes que podrían darte una breve comprensión", le dijo Alli a Neville en su canal de Youtube The Overlap.

"Entonces, a los seis años, fui abusado sexualmente por un amigo de mi madre, que estaba mucho en la casa. Mi madre era alcohólica, y eso sucedió a los seis años. Me enviaron a África para aprender disciplina, y luego me trajeron de regreso".

Alli saltó a la fama como uno de los mejores jugadores del Tottenham en su improbable título de la Premier League en la temporada 2015-16 y fue una de las estrellas de Inglaterra en su camino a las semifinales de la Copa del Mundo de Rusia 2018. Su carrera comenzó a decaer en 2019 cuando José Mourinho era su entrenador en el Tottenham y luchó por volver a encarrilar su carrera cuando fichó por el Everton en febrero de 2022. Estuvo cedido sin éxito en el Besiktas de Turquía la temporada pasada y pasó seis semanas en una clínica de rehabilitación en los Estados Unidos, saliendo de las instalaciones en junio.

Getty Images

Alli reveló que a lo largo de su carrera había estado lidiando con el trauma de su crianza implacable. Dijo que comenzó a vender drogas cuando tenía ocho años y fue explotado por pandillas, ya que la policía nunca sospecharía de un niño.

"A los siete empecé a fumar, a los ocho empecé a traficar con drogas", dijo. “Una persona mayor me dijo que no detendrían a un niño en una bicicleta, entonces anduve con mi pelota de fútbol y luego debajo tenía las drogas. A los once, un tipo me colgó de un puente de la finca de al lado".

Alli explicó que su madre biológica era alcohólica y que lo enviaron a vivir con su padre en África y se portó mal a propósito para que lo enviaran de vuelta a casa. Regresó a Inglaterra después de un año. A la edad de 12 años, su madre se dio cuenta de que lo mejor era que lo dieran en adopción, y Alli dijo que su familia adoptiva cambió su vida.

"Fui adoptado por una familia increíble, no podría haber pedido mejores personas para hacer lo que hicieron por mí. Si Dios creó a las personas, fueron ellas", dijo.

"Fueron increíbles y me ayudaron mucho, y eso fue otra cosa, ya sabes: cuando comencé a vivir con ellos, fue difícil para mí abrirme realmente a ellos, porque sentí dentro de mí, que era fácil deshacerse de mí otra vez. Traté de ser el mejor chico que podía ser para ellos. Me quedé con ellos desde los 12 años y luego comencé a jugar en el primer equipo, profesionalmente, a los 16. Todo despegó a partir de ahí. "