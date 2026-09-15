Del Tottenham al Golfo: un único obstáculo se interpone entre un club árabe y Richarlison

Parece que el brasileño Richarlison, jugador del Tottenham, permanecerá alejado de los terrenos de juego hasta el próximo mes de enero, salvo en un solo caso.

El diario "The Sun" señaló que Richarlison no puede jugar en la Premier League porque el Tottenham no lo incluyó en su lista de 25 jugadores después de que pidiera marcharse a principios de este verano.

El entrenador Roberto de Zerbi solo quiere jugadores comprometidos con el equipo, y por eso aprobó esta medida drástica.

El delantero Richarlison podría haber participado ante el Liverpool en la Copa Carabao la noche del martes, pero De Zerbi confirmó que eso no ocurrirá.

Esto significa que, con toda probabilidad, el máximo goleador del Tottenham en la temporada 2025-2026 seguirá en una situación de incertidumbre durante los próximos meses, lo que lleva a los aficionados a preguntarse cómo se ha llegado a este punto.

Richarlison terminó la temporada pasada con un registro de 11 goles en la Premier League, más del doble de goles que el segundo mejor goleador del Tottenham, y tuvo un papel clave en la permanencia.

La única esperanza que le queda al jugador brasileño consiste en escapar del infierno del Tottenham hacia alguno de los países en los que el mercado de fichajes de verano sigue abierto, como los Emiratos Árabes Unidos.

Hay informaciones sobre la posibilidad de su traspaso al Shabab Al-Ahli Dubai emiratí, pero existen dudas sobre si el club podrá asumir su salario, algo que ha sido el punto de discordia en otras operaciones fallidas este verano.

El mercado de fichajes de verano en la Superliga de Grecia cierra esta tarde, pero no parece que haya ningún movimiento inminente.

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Se habló de su traspaso al Trabzonspor, donde juega Mohamed Salah, pero eso no se materializó, ya que fuentes del Tottenham negaron haber recibido oferta alguna del equipo turco.

Después llegó el Vasco da Gama, el club de la infancia de Richarlison en Brasil.

Se entendía que Richarlison estaba abierto a un traspaso temporal allí, pero al alcanzar el Tottenham el límite máximo de seis jugadores internacionales cedidos, eso no resultó posible.

Se cree que el Tottenham aceptó una oferta de 20 millones de libras esterlinas del Vasco antes del cierre del mercado de fichajes brasileño, a las cuatro de la madrugada, hora del Reino Unido, del próximo sábado.