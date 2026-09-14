El marroquí Yasser Zabiri, delantero del Racing de Santander, llega a Barcelona el miércoles cargado de un inicio excepcional en la liga española, después de haber marcado 5 goles en sus primeros 5 partidos, convirtiéndose en una de las grandes sorpresas de la temporada, antes del esperado enfrentamiento de su equipo ante el Barcelona en el estadio Camp Nou.

Según el diario español "Mundo Deportivo", el delantero marroquí de 21 años, que se convirtió en internacional con la selección de su país desde el pasado mes de mayo, ya había sido galardonado con el Balón de Plata en la Copa del Mundo Sub-20 de 2025, tras marcar 5 goles, entre ellos dos en la final ante Argentina, para iniciar después una destacada trayectoria en los campos europeos.

Zabiri nació en Marrakech y se formó en la Academia Mohamed VI, antes de fichar por el Union Touarga y posteriormente por el Famalicão portugués en agosto de 2024, donde firmó un contrato hasta el año 2028.

Tras su brillante actuación con la selección marroquí en el Mundial juvenil, su valor aumentó de forma notable, antes de fichar por el Rennes francés en febrero de 2026 con un contrato que se extiende hasta 2029.

Después, Zabiri se marchó cedido al Racing de Santander por una temporada, en un paso que buscaba brindarle una mayor oportunidad de participación y de adquirir experiencia en una de las grandes ligas europeas.

El delantero marroquí había fijado su objetivo a su llegada a Santander diciendo: "Mi objetivo es marcar 10 goles", pero ha logrado marcar la mitad de esa cifra tras solo 5 jornadas, y habría podido llegar a los 6 goles de no haber sido por un gol anulado ante el Rayo Vallecano, mientras que su promedio goleador es de un gol cada 56 minutos.

Zabiri se caracteriza por su capacidad de movimiento constante y de aprovechar los espacios a la espalda de las líneas rivales, lo que le brinda múltiples opciones a los creadores de juego del Racing, encabezados por el veterano Sergio Canales.

El entrenador del equipo, José Alberto López, afirmó que el jugador sabe leer los espacios a la espalda de los centrales y finalizar las jugadas de una manera destacada.

El director deportivo del Racing, Chema Aragón, había descrito a Zabiri como alguien que "sabe moverse en los espacios libres y finaliza las jugadas con maestría", en alusión a las razones por las que el club se aferró a su fichaje.

Y mientras Zabiri disputa su primer enfrentamiento ante el Barcelona en la liga española, el partido tiene para él un significado especial, después de haber revelado anteriormente su sueño de jugar para el club catalán, diciendo: "Mi objetivo es jugar para el Barcelona. He amado al Barcelona desde pequeño".