"Del más alto nivel": De Zerbi coloca a Marmoush en un lugar especial

El delantero egipcio Omar Marmoush se prepara para disputar sus primeros minutos con la camiseta del Tottenham Hotspur, después de recibir grandes elogios por parte de su entrenador italiano Roberto de Zerbi, quien confirmó que el jugador está listo para participar ante el Newcastle, en un duelo en el que el club londinense espera superar el catastrófico inicio de temporada.

Marmoush llegó al Tottenham procedente del Manchester City en calidad de cedido hasta el final de la temporada, con opción de fichaje definitivo, antes de que De Zerbi le dedicara un elogio especial durante la rueda de prensa que ofreció este viernes, en la que expresó su confianza en la capacidad del jugador para aportar soluciones ofensivas adicionales al equipo.

El técnico italiano declaró: "Es un jugador increíble, todos lo apreciamos en el club y esperamos que muestre sus cualidades con nosotros, puede aportar más soluciones en el ataque", señalando que el equipo necesitaba a un jugador con las características del delantero egipcio.

De Zerbi añadió: "Necesitamos a un jugador como él, que sepa marcar y controlar bien el balón, que tenga velocidad y unas condiciones enormes. Estamos muy contentos con su incorporación, y también con la de Savinho, pues ambos son del más alto nivel".

El posible primer debut de Marmoush llega en un enfrentamiento cargado de recuerdos especiales para él, pues solía brillar ante el Newcastle durante su etapa en el Manchester City, donde marcó 7 goles en 5 partidos frente a este equipo, lo que brinda al delantero egipcio una oportunidad ideal para presentarse ante la afición del Tottenham desde el primer partido.

El Tottenham necesita con urgencia este impacto ofensivo, después de recibir un duro golpe en el arranque de su andadura en la Premier League, con su derrota ante el Brentford (3-0), pese al gran desembolso realizado por la directiva del club durante el mercado de fichajes.

Con este difícil inicio, De Zerbi deposita grandes esperanzas en el nuevo fichaje egipcio, que posee velocidad y capacidad para marcar y para moverse en ataque, en un intento por devolver al Tottenham al buen camino.